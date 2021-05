Netflix presenta la Geeked Week: novità e annunci su The Withcer, Lucifer e molto altro!

Qualche mese fa Netflix ha cambiato nome al suo account Twitter NX, trasformandolo in Netflix Geeked, uno spazio di condivisione per tutte le novità della piattaforma streaming relative alla cultura geek (videogiochi, fumetti, fantascienza, fantasy...). Nella giornata di lunedì l'account ha annunciato un evento virtuale per l'inizio di giugno.

Come possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, infatti, dal 7 all'11 giugno è in programma la Geeked Week. Nel corso dell'evento, che ovviamente sarà gratuito, ci sarà spazio per novità, approfondimenti e anticipazioni su alcuni degli show più popolari di Netflix.

Nella locandina dell'evento, infatti, sono presenti titoli come The Witcher con la seconda stagione in arrivo, Lucifer, The Sandman, Cowboy Bebop. Si parlerà anche delle sorprese in arrivo in The Umbrella Academy 3, Resident Evil, o di nuovi show in arrivo, come The Cuphead Show, basato su una serie di videogiochi molto amata in tutto il mondo, sul cui adattamento fino ad ora non si hanno molte notizie. Sembra anche possibile, magari, che si parlerà di nuovi progetti Netflix finora mai menzionati.

C'è da scommettere, quindi, che le attenzioni di molti geek in quei giorni saranno concentrate sui tweet di Netflix Geeked, in cerca di novità e curiosità sulla propria serie preferita.