Netflix presenta il trailer della nuova serie crime The Staircase

Pochi minuti fa, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di The Staircase, nuovo documentario in tredici parti basato sul processo allo scrittore americano Michael Peterson. Autore di alcuni celebri romanzi basati sulla sua esperienza nella guerra in Vietnam (The Immortal Dragon, A Time of War, A Bitter Peace), l'1 dicembre 2001 Peterson trovò il cadavere della moglie Kathleen, 48 anni, nella lussuosa villa che i due condividevano nel North Carolina.

Nonostante la subitanea chiamata al 911, lo scrittore divenne il principale indiziato nelle indagini della polizia e fu costretto ad affrontare un lungo processo per difendersi dall'accusa di omicidio.

Non è la prima volta che The Staircase viene mandata in onda. Il documentario realizzato dal regista Jean-Xavier de Lestrade uscì originariamente nel 2004 in America e in Francia, e nel 2013 la serie fu aggiornata con l'aggiunta di due nuovi episodi. La produzione Netflix ha voluto approfondire ulteriormente la vicenda con tre puntate inedite, così da chiudere definitivamente il cerchio.

Ben prima di The Jinx, Making a Murderer e Serial, The Staircase (il cui titolo deriva dal luogo di ritrovamento del corpo della Peterson, che giaceva ai piedi delle scale della villa) ha rivoluzionato il modo di guardare e raccontare il sistema giudiziario americano. Nella serie, oltre a Michael Peterson ascolteremo le testimonianze di un nutrito cast di persone reali, tra le quali l'avvocato difensore David Rudolf e l'esperto di prove forensi Henry Lee.

La serie sarà disponibile su Netflix da prossimo 8 giugno.