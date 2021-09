Netflix presenta TUDUM: ecco il trailer dell'evento globale per i fan con tante anteprime

Il mese scorso la piattaforma di streaming Netflix annunciava TUDUM, un evento di portata globale organizzato per presentare ai fan l'offerta del servizio. Oggi, scopriamo nuove informazioni in merito grazie anche a un trailer pieno di star.

Charlize Theron, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Millie Bobby Brown, John Cho, Jennifer Lawrence, Álvaro Morte, Jennifer Aniston, Adam Sandler. Questi sono solo alcuni degli attori che prenderanno parte alla nuova iniziativa targata Netflix, TUDUM.

Con un nome che è già un programma (fa riferimento al suono che sentiamo ogni volta che il logo Netflix appare sugli schermi delle nostre tv), l'evento in programma per il 25 settembre si prospetta al pari di un Comic-Con o una D23, dedicato però interamente alla programmazione della compagnia di Los Gatos.

Durante le tre ore della prima edizione di TUDUM verranno divulgati materiali promozionali e notizie in anteprima su tantissime produzioni Netflix (possiamo probabilmente aspettarci di vedere un primo trailer di Cowboy Bebop o Bridgerton 2, nuove immagini da Stranger Things 4 o The Umbrella Academy 3, ma anche foto e filmati dalle pellicole più attese come Red Notice o Don't Look Up), oltre che partecipare a panel e conversazioni con attori e membri del team creativo di serie e film grazie alla natura interattiva dell'evento.

I fan sono infatti invitati a effettuare il co-streaming e a commentare l'evento in tempo reale (trovate maggiori informazioni sul sito di TUDUM), che ricordiamo sarà disponibile per la visione sul canale Netflix di YouTube, Twitch, Twitter e Facebook a partire dalle ore 18.00 (ma se vi collegate dalle 14.00 sui canali specifici troverete anche il pre-show).

Insomma, il 25 settembre non prendete altri impegni: TUDUM vi aspetta!