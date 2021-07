Netflix, Prime Video e Disney+: le serie TV da tenere d'occhio questa settimana

Come ogni anno, l'estate regala sempre grandi gioie in termini di uscite sulle piattaforme streaming più seguite. Tante le serie TV in arrivo da tenere d'occhio su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ in questa terza settimana di Luglio. Scopriamole insieme!

Sicuramente tra i titoli che spiccano ci sono No guns life, Non ho mai... 2 e la seconda stagione di El Cid. L'ultimo titolo della lista, approdato su Amazon Prime Video il 15 Luglio, racconterà l'odissea della reale vita di Rodrigo Diaz de Vivar. Battaglie, amore, morte e tradimento saranno al centro di questa seconda stagione da non perdere. Ma se non siete fan delle serie a sfondo storico non disperate, perché ci pensa Netflix a riportarci nel nuovo secolo con la seconda stagione di Non ho mai... . La commedia segue le vicende di Devi, un'adolescente americana di origini indiane, che affronta il liceo e i drammi familiari.

Questa settimana sarà davvero ghiotta anche per i fan dell'animazione, perché oltre a Demon Slayer: Il treno Mugen, acclamato film di Sotozaki, c'è l'uscita su Netflix il 15 Luglio della seconda stagione dell'anime Beastars e della sesta di Inuyasha.

Questi giorni sono abbastanza movimentati anche su Disney+, che il 14 Luglio ci ha regalato il finale di Loki. Per non lasciarci soli, il 16 Luglio, la piattaforma ci porta nei suoi parchi divertimento con la serie documentario I segreti delle attrazioni Disney. E lo stesso giorno, i fan del design, potranno divertirsi con la nuova stagione di Making the Cut su Amazon Prime.

Ma non finisce qui! Tantissime ancora le serie in arrivo a Luglio su Netflix e su Amazon Prime Video. Seguiteci per non perderli, mentre noi vi lasciamo con una lista completa di tutte le uscite di questa settimana.

USCITE SERIE/ANIMAZIONE/DOCUMENTARI: