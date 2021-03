Netflix: Primo trailer per Dad Stop Embarassing Me! Serie con Jamie Foxx

Oltre alle nuove uscite di marzo di Netflix, vi segnaliamo la data di uscita e il primo trailer dedicato alla serie in cui è presente anche il celebre attore Jamie Foxx e intitolata Dad Stop Embarassing Me!.

In calce alla notizia trovate il filmato condiviso dall'account YouTube ufficiale di Netflix, che ci permette di vedere alcune delle scene della prima stagione della nuova opera del colosso dello streaming, incentrata sulle vicende del personaggio interpretato da Jamie Foxx. Ecco la sinossi ufficiale dello show: "Brian Dixon, scapolo ed un imprenditore di successo, è appena diventato il padre a tempo pieno della figlia adolescente Sasha. Cercando di diventare una figura paterna perfetta, Brian chiederà l'aiuto al padre e alla sorella, ma anche Sasha avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per capire questa sua nuova figura amorevole ma caotica. Piena di momenti divertenti ed emozionanti, Dad Stop Embarassing Me è ispirata dal vero rapporto tra Jamie Foxx e sua figlia Corinne Foxx, presente anche come produttrice esecutiva".

La regia è stata curata da Ken Whittingham, famoso per aver lavorato in opere del calibro di Grace and Frankie, Black-ish, Parks and Recreation e molti altri. Per vedere le puntate dovremo aspettare il prossimo 14 aprile, inoltre è stato annunciato da poco che Netflix ha rinnovato per altre stagioni due show.