Game of Thrones, star della serie difende David Benioff e DB Weiss: 'Autori straordinari'

Il problema dei 3 corpi è la nuova serie di David Benioff e DB Weiss in arrivo in esclusiva su Netflix, e in una recente intervista promozionale una star di Game of Thrones ha difeso i due autori per supportare il loro lavoro nella creazione dei due show.

In una recente intervista con Collider Liam Cunningham, che sta promuovendo il suo nuovo film The Last Voyage of the Demeter e che ha lavorato con Benioff e Weiss sia per Game of Thrones (nel quale interpretava l'amato Sir Davos) sia per Il problema dei 3 corpi, ha dichiarato: "La differenza nelle serie televisive la fa la qualità della scrittura e questi ragazzi, lasciatemelo dire, la loro è una delle migliori sceneggiature che abbia mai letto in vita mia. E questo include anche l'anno e mezzo che ho con la Royal Shakespeare Company. Ho recitato Shakespeare sul palco, ma questi ragazzi sono assolutamente straordinari, le parole che mettono in bocca a un attore sono fantastiche."

Addirittura, la fiducia di Liam Cunningham nel duo Weiss/Benioff è così forte che l'attore ha rifiutato un'altra opportunità di lavoro solo per lavorare con loro. Ha raccontato: "A dire la verità, e questa cosa non l'avevo mai detta prima, ero in trattative per un altro progetto prima di unirmi a Il problema dei 3 corpi ma quando i ragazzi l'hanno scoperto mi hanno chiamato e mi hanno detto: 'No, tu non lo farai, tu verrai con noi!' Non sapevo neppure a cosa stavano lavorando e quale parte volevano assegnarmi, ma ho risposto subito: 'Si, va bene'. Potevo accettare l'altro progetto ma se questi due autori ti chiamano, tu devi andare."

Il problema dei 3 corpi è un adattamento dell'acclamato e pluripremiato romanzo dell'autore Liu Cixin, il primo di una trilogia. La serie vanterà una produzione importante e un cast imponente che include Jovan Adepo, Eiza González, Benedict Wong, Jonathan Pryce, Alex Sharp, Jess Hong, Liam Cunningham e John Bradley. La serie uscirà a gennaio 2024, per altri contenuti guardate le prime immagini de Il problema dei 3 corpi.