Netflix, Il Problema dei Tre Corpi divide e confonde: 'Sembra di rivedere Lost'

Il Problema dei Tre Corpi, di prossima uscita su Netflix, ha ricevuto pareri contrastanti durante uno screening al festival Series Mania, con i fortunati che hanno potuto vederlo in anteprima che hanno notato una certa lentezza nella narrazione, non convinti del tutto che il pubblico televisivo sia disposto a dare il giusto tempo all’opera.

Dopo aver mostrato il bellissimo trailer di Il Problema dei Tre Corpi, torniamo a parlare dell’adattamento dal romanzo fantascientifico di Liu Cixin per riportare le prime opinioni dei presenti a Lille.

Secondo attori e addetti ai lavori presenti al festival, l’ambizioso progetto dei creatori di Game of Thrones potrebbe non ricevere l’apprezzamento del pubblico a causa del suo essere eccessivamente complesso e un po’ troppo lento nel portare lo spettatore al centro della vicenda.

Qualcuno ha paragonato la serie a Lost, riflettendo sul fatto che un consumatore del 2024 potrebbe cercare qualcosa di più semplice e coinvolgente da seguire, mentre per qualcun altro i primi episodi dello show sono simili alla prima parte di Dune, servendo soltanto da introduzione e quasi da trailer a tutto quello che debba ancora venire.

C’è naturalmente chi ha apprezzato questa grande complessità e la necessità da parte del pubblico di rimanere concentrato e attento per unire i puntini del racconto, nonostante, un po’ per tutti, sarà complicato che la serie riesca ad ottenere un successo praticamente unanime e globale, come successo per la trasposizione dai romanzi di George R.R. Martin.

In attesa di poter vedere su Netflix tutti gli episodi della prima stagione e di capire quale sarà il verdetto definitivo degli utenti della piattaforma, vi lasciamo alla spiegazione del significato del titolo di Il Problema dei Tre Corpi.

