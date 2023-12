Netflix, problemi con l'app? Segnalati crash e errori di connessione

Sono migliaia le segnalazioni di abbonati alla piattaforma streaming di Netflix che riscontrano problemi negli accessi all'applicazione sui dispositivi tv, soprattutto per quanto concerne la connessione alla rete. Sono stati riscontrati più di 17.000 report di errore per Netflix sul servizio di monitoraggio Downdetector.

Interpellato da Variety, un rappresentante di Netflix si è ufficialmente scusato con gli abbonati:"Ci scusiamo molto ma stiamo riscontrando problemi tecnici imprevisti con Netflix per alcuni utenti. I nostri ingegneri stanno lavorando per risolvere questo problema il più rapidamente possibile e forniranno aggiornamenti". Su Everyeye trovate tre problemi comuni di Netflix e come risolverli.



Intorno alle 20.00 di ieri negli Stati Uniti pare comunque che il problema sia stato risolto. Non è chiaro quanto sia stato diffuso il problema ma diversi utenti in diversi Paesi hanno segnalato il problema. In Italia pare che non siano stati riscontrati. In base alle immagini pubblicate dagli utenti sui social, sembra che l'applicazione fosse bloccata in un ciclo di verifica della connessione e della velocità. In base al codice di errore, il centro assistenza Netflix consiglia di riavviare il dispositivo o di fare il logout e ritentare l'accesso.



Come qualsiasi altro strumento che si avvale della rete internet, anche Netflix può riscontrare talvolta problemi di connessione e accesso.

Anche in Italia nel 2022, sono stati riscontrati problemi di accesso a Netflix da parte di alcuni utenti.