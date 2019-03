Netflix produce più contenuti originali di quanti ne acquista

Secondo quanto riportato da Deadline, uno studio ha dimostrato che la maggior parte delle nuove uscite su Netflix sono prodotti originali.

Una ricerca di Ampere Analysis ha infatti evidenziato, prendendo in considerazione il catalogo americano di Netflix, i contenuti originali pubblicati lo scorso anno hanno rappresentato il 51% dei contenuti totali, risultato che ha ampiamente superato il 25% registrato nel 2016.

Il report fa notare che con "Original" si intende diversi tipi di produzioni. Tutti i film e le serie tv con questo marchio includono sia i progetti sviluppati dal colosso della streaming dalle sue prime fasi sia quelli sviluppati in collaborazione con altri partner di distribuzione, come per esempio The Crown (Sony) e Orange is the New Black (Lionsgate).

Probabilmente i grandi investimenti fatti da Netflix in termini di "esclusive" sono stati fatti in vista del futuro che vedrà approdare nel mondo dello streaming anche colossi come Apple, Warner e soprattuto Disney, il cui servizio streaming Disney+ ha avuto un grande impatto sul catalogo. Con la propria piattaforma in arrivo Disney ha infatti deciso di porre fine alla collaborazione tra le due compagnie portando anche alla cancellazione di The Punisher, Daredevil e tutti gli show ambientati nel MCU. Ricordiamo inoltre che il servizio streaming di Apple verrà presentato il 25 marzo e potrebbe rappresentare un ulteriore scoglio per il dominio - ora incontrastato - di Netflix.