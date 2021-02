Netflix produrrà una nuova serie ispirata al libro Guida astrologica per cuori infranti

Dopo aver visto il trailer di un nuovo documentario di Netflix con Will Smith, vi segnaliamo questa nuova produzione italiana del colosso dello streaming, ispirata al romanzo di Silvia Zucca intitolato "Guida astrologica per cuori infranti".

Si tratta di una produzione di Italian International Film - Gruppo Lucisano e creata e diretta da Bindu de Stoppani e Michela Andreozzi, mentre la sceneggiatura è opera di Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro. Lo show sarà quindi incentrato su Alice Bassi, ragazza di trent'anni single e assistente di produzione in un network televisivo di modeste dimensioni. La sua vita sarà sconvolta dopo l'incontro con Tio, attore di soap opera nonché guru dell'astrologia. La loro storia sarà al centro di questa commedia romantica il cui cast è composto da Claudia Gusmano nella parte della protagonista, mentre Lorenzo Adorni sarà Tio e Michelle Rosiello è il volto di Davide, direttore creativo e collega di Alice.

Come dicevamo, l'opera è ispirata al romanzo omonimo scritto da Silvia Zucca, pubblicato nel 2015 e che ha riscosso un notevole successo. Per ora non conosciamo ancora quando sarà disponibile la serie o il numero di puntate di cui sarà composta, nel frattempo ecco la lista delle serie disponibili a febbraio su Netflix.