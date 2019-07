Netflix produrrà Oceans, serie naturalistica dal creatore di Blue Planet II

Netflix ha ordinato la produzione di Oceans, una serie di ambito scientifico sulla storia naturale che sarà prodotta dalla Freeborne Media di James Honeyborne, creatore di Blue Planet II. La serie si occuperà appunto degli oceani di tutto il mondo.

Ciascun episodio sarà incentrato su un oceano diverso, “combinando le discipline di oceanografia, geografia e scienze della terra per sperimentare le loro caratteristiche in modi nuovi” ha spiegato Netflix in una nota. La serie è il primo progetto di un accordo pluriennale firmato tra il gigante dello streaming e Freeborne Media per realizzare programmi di storia naturale ad alto budget.

Netflix ha già in catalogo Our Planet (guarda qui il trailer ufficiale), una serie in più parti sugli animali selvatici narrata dall’acclamato documentarista e naturalista BBC David Attenborough, girata in quattro anni attraverso 50 Paesi e in ogni sorta di habitat naturale.

Oceans (titolo provvisorio) spazierà secondo Netflix “dalle acque tropicali dell’Oceano Indiano alla natura selvaggia dell’Atlantico, dalle acque apparentemente tranquille del Pacifico al gelido isolamento dell’Oceano Antartico”. La produzione inizierà entro la fine dell’anno.

Honeyborne ha lavorato per anni come produttore esecutivo nell'unità di storia naturale della BBC, dove ha supervisionato la realizzazione di circa 35 film, tra cui Blue Planet II e Africa. Ha poi lasciato il ruolo per creare Freeborne Media, azienda con sede a Bristol, insieme al regista Renee Godfrey.

Se sei interessato all’argomento, ecco i migliori documentari naturalistici da vedere su Netflix.