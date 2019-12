Netflix produrrà una serie con protagonista il pupazzo satirico Abla Fahita

Dopo un 2019 in cui Netflix ha proposto 371 nuovi contenuti, superando da solo l'intera produzione del 2005, il colosso dello streaming continua ad ampliare il proprio catalogo internazionale con la seconda serie originale egiziana, frutto della collaborazione con il pupazzo satirico Abla Fahita, una vera star in patria.

La nuova serie dovrebbe essere pubblicata nel corso del 2020 ed è prodotta da OKWRD, in collaborazione con ASAP Productions e il produttore esecutivo Amin El Masri.

Lo show mostrerà i cambiamenti nella vita di Fahita, praticamente sconvolta con il raggiungimento della fama. Si tratta, inoltre, della prima volta in cui il personaggio reciterà in una serie.



Ahmed Sharkawi, responsabile dei Netflix originals internazionali, ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto: "siamo felici di collaborare con Abla Fahita, una dei comici di spicco in Egitto e in tutta la regione araba". In più, ha sottolineato che si tratterà di una serie innovativa, piena di risate e divertimento.



Non sono mancati poi i commenti di Abla Fahita stessa: "Maledetta globalizzazione! Avevo a malapena del tempo per il mio programma e ora vogliono che faccia una serie. L'unica cosa che mi ha fatto tenere in considerazione la loro offerta è che Netflix distribuirà la serie in più di 20 lingue e che sarà vista in 190 nazioni da più di 158 milioni di spettatori e i loro parenti".



Il pupazzo ha continuato: "dico sempre che la comicità egiziana è un ottimo prodotto da esportare, dopo il cotone egiziano. Ed è ovvio che oggi il mondo sia triste e con un disperato bisogno di risate. Nulla batte il senso dell'umorismo egiziano per alleviare il mondo dalla sua miseria".



Tra i nuovi prodotti Netflix annunciati in questi giorni, vi segnaliamo la nuova serie animata del creatore di Adventur Time, che sarà intitolata The Midnight Gospel.