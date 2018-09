Netflix produrrà la terza stagione di Designed Survivor

Designed Survivor, la serie drammatica interpretata da Kiefer Sutherland, era stata cancellata recentemente dalla ABC dopo due stagioni. Netflix ha però annunciato l’acquisizione della serie e ordinato una terza stagione da dieci episodi nel 2019.

Il rinnovo è stato annunciato in questi giorni e non prima, perché Hulu possedeva i diritti streaming dei video delle prime due stagioni.



Sutherland in un'intervista ha affermato che è molto entusiasta di avere l'opportunità di interpretare Kirkman per la terza stagione su Netflix. E crede che questa opportunità gli consentirà di scavare più a fondo nel ruolo di presidente degli Stati Uniti d’America.



La terza stagione, vedrà Tom Kirkman costretto ad affrontare per la prima volta una campagna elettorale, esplorando anche il mondo odierno delle tattiche diffamatorie, dei dibattiti, della finanza e delle "fake news".



Designated Survivor segna, quindi, il secondo "salvataggio" da parte di Netflix di uno show annullato, dopo che il gigante dello streaming è intervenuto su Lucifer all'inizio di quest'anno.