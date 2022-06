Netflix, i produttori sicuri: 'La recente crisi non diminuirà i nostri contenuti'

Dopo la perdita di abbonati su Netflix, che ha fatto crollare il prezzo delle azioni del colosso dello streaming in borsa, alcuni operatori di mercato hanno temuto che il grande periodo d'oro della piattaforma fosse ormai giunto al termine. I produttori, invece, in occasione della conferenza Produced By, hanno affermato che non c'è da preoccuparsi.

Liz Hannah, produttrice esecutiva di Girl From Plainville e The Dropout, Barry Jossen, responsabile di A&E Studios, e Jason Richman, partner di UTA e co-responsabile dei diritti dei media, hanno dichiarato di non prevedere alcun rallentamento nella richiesta di contenuti da parte degli streamer.

"Non ho avvertito alcun rallentamento, e credo che questo dimostri che la domanda è alta", ha detto Richman. "C'è un gran numero di poltrone che traballano nel panorama degli studios, ma la situazione si stabilizzerà. I nuovi operatori devono costruire i loro nuovi programmi. Noi la consideriamo un'opportunità per portare gli artisti che rappresentiamo nelle loro vite e per riempire lo spazio lasciato vuoto".

Secondo Jossen, ciò che potrebbe cambiare è la domanda di produzioni internazionali. Netflix ha annunciato la seconda stagione di Squid Game domenica mattina e Jossen ha visto che il successo di questa e di altre serie internazionali apre le porte a un grande potenziale per il futuro.

"Squid Game, La Casa di Carta, Babylon Berlin, Teheran ci hanno insegnato a guardare spettacoli che hanno origine in altre parti del mondo", ha detto Jossen. "La tecnologia è stata molto utile in questo processo. Basta premere un pulsante e si può guardare un programma doppiato in inglese [o] in lingua originale con i sottotitoli. Ci sono molte altre lingue. Credo che assisteremo a un aumento dell'esposizione a show che hanno avuto origine in altre parti del mondo oltre che in Nord America".