Netflix promette episodi molto oscuri per Stranger Things 3

Altro che vacanze spensierate: in occasione dell'anteprima della terza stagione di Stranger Things, il colosso dello streaming on demand Netflix ha promesso che i nuovi episodi saranno particolarmente oscuri.

L'evento si è tenuto alla Santa Monica High School venerdì sera ed è stato presenziato sia dai creatori della serie Matt Duffer e Ross Duffer sia dal cast, composto da Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey e Maya Hawke.

Secondo quanto riferito da Schnapp, interprete di Will, Stranger Things 3 porterà molti cambiamenti e sorprese: "In questa stagione Will si sta aggrappando alla sua infanzia, ma il mostro è ancora dentro di lui - non è ancora guarito del tutto. Dovrà affrontare questa cosa e crescere."

Parlando di crescita, la Ferguson, che interpreta Erica, la sorellina di Lucas (McLaughlin), avrà maggior spazio nei prossimi episodi rispetto ai precedenti. "Erica ha sicuramente un ruolo più importante in questa stagione, avrà una sua missione e si farà un nuovo gruppo di amici", ha detto Ferguson, che poi ha aggiunto: "Questi episodi saranno sicuramente più oscuri e più spaventosi. Dovrete aspettarvi parecchie cose".

Vi ricordiamo che Stranger Things 3 arriverà su Netflix dal prossimo 4 luglio.

