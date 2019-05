Netflix prosegue la trilogia di Dark con il trailer della seconda stagione

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer della seconda stagione di Dark, serie tedesca che mescola thriller, fantascienza e dramma. In seguito al debutto della prima stagione nel 2016, e il buon successo di pubblico, ora sulla piattaforma streaming lo show sta per tornare con un nuovo ciclo di episodi che proseguiranno la trilogia.

Dark è ambientata nella cittadina di Winden, in Germania. Le strane sparizioni che caratterizzano il luogo e la conseguente ricerca porteranno alla luce una serie di misteri e segreti che si nascondono in questa piccola realtà teutonica, legati in particolare alle famiglie principali che vi abitano come i Kahnwald, i Nielsen, i Doppler e i Tiedemann.



Le riprese principali di Dark si sono svolte intorno a Berlino, sia per quanto riguarda la prima che per la seconda stagione dello show.

Ideata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, Dark vede Baran Bo Odar occuparsi anche della regia degli episodi, con le musiche di Ben Frost e la produzione affidata a Wiedemann & Berg Television.

Dopo la distribuzione del primo trailer, in queste ore è stato diffuso un secondo trailer della serie, uno dei maggiori successi che riguardano Netflix.

Il primo ciak nel giugno 2018 ha portato poi la produzione a concludere le riprese dopo pochi mesi. Dark tornerà il 21 giugno e in questa seconda stagione vedremo Jonas nuovamente intrappolato nel futuro e disperatamente alla ricerca di una soluzione per tornare nel 2020. Nel frattempo i suoi amici indagano sul modo in cui Bartosz possa essere rimasto coinvolto nella serie di misteri che circondano la piccola città di Winden.