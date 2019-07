Netflix ha provinato oltre 200 attori per il ruolo di Geralt in The Witcher

Mentre ci sono state delle polemiche relative a diversi casting di The Witcher, soprattutto in relazione a Ciri e Yennefer, la scelta di Henry Cavill (L'Uomo d'Acciaio) come Geralt di Rivia ha convinto più o meno tutti, anche se veniamo a sapere adesso che prima di scegliere l'interprete ci sono stati molti altri attori provinati.

A rivelare la notizia è stata la showrunner della serie Netflix, Lauren S. Hissrich, che ha spiegato come il colosso dello streaming fosse intenzionato a trovare il Geralt perfetto, anche se per l'autrice l'interprete più adatto è sempre stato Cavill, perché "l'aveva davvero folgorata con il suo provino". Netflix voleva però essere convinta di non lasciarsi sfuggire un Geralt migliore, così ha provinato la bellezza di 207 interpreti per il ruolo.



La scelta è poi ricaduta su Cavill per diverse ragioni, su tutte - ovviamente - la sua grande interpretazione nello screen test con la Hissrich, che ha anche convinto Netflix. C'è anche da dire che l'attore ce l'ha messa davvero tutta per non essere dimenticato dalla produzione, chiamando in continuazione per capire a che punto fossero i casting. Quello di Geralt era un ruolo che voleva a tutti i costi.



The Witcher vede nel cast anche Anya Chalotra, Lars Mikkelsen e Freya Allan, per un'uscita prevista su Netflix entro fine 2019.