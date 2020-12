Netflix pubblica 'Carmel: Chi ha ucciso Maria Marta?': tutti i dettagli sulla serie crime

Tra le numerose serie Netflix di dicembre 2020 è presente anche "Carmel: Chi ha ucciso Maria Marta", una produzione ispirata ad un delitto realmente accaduto, che potrebbe interessare i fan del crime e dei racconti gialli.

Si basa infatti sul caso ancora irrisolto legato all' omicidio dell'argentina Marìa Marta Garcìa Belsunce, in grado di sconvolgere e appassionare l'opinione pubblica della nazione negli ultimi vent'anni. Un delitto che ha più di qualche punto in comune con i gialli di Agatha Christie, avvenuto nell'ambiente controllato del Carmel country club.

Diretta da Alejandro Hartman, la miniserie è costituita da quattro puntate (Una domenica di pioggia; Cinque proiettili e un "affare"; Il processo; Raccontare una storia) della durata di 60 minuti l'una. Il regista ha riorganizzato centinaia di ore di interrogatori e materiale d'archivio, potendo contare anche sull'aiuto degli investigatori, come rivela a Variety: "Da argentino, ero a conoscenza del caso e ne avevo parlato per diverso tempo con Sofia Mora, una delle investigatrici e sceneggiatrici. Ovviamente il caso ha una forte componente cinematografica, ma allo stesso tempo ci sembrava che se la storia fosse diventata una fiction sarebbe stata bizzarra e quasi comica".

La produzione è quindi una sorta di documentario, che utilizza però anche riprese moderne per raccontare al meglio la trama. Oltre a Carmel, già disponibile sulla piattaforma, vi consigliamo di dare uno sguardo anche alle novità cinematografiche di Netflix.