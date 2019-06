Netflix pubblica il primo trailer della serie animata su Jurassic World

Jurassic World: Camp Cretaceus si mostra in un primo trailer poco ore dopo che la serie era stata annunciata da Netflix. L'uscita è prevista per il 2020 e la storia si collocherà nello stesso arco cronologico della saga di Jurassic World.

Buone notizie per tutti gli appassionati del franchise ideato nel lontano 1993 dal regista Steven Spielberg con il primo e indimenticabile Jurassic Park. Il mini trailer reso disponibile dal colosso dello streaming mostra infatti alcune delle caratteristiche peculiari che hanno caratterizzato la saga.

Analizzandolo nel dettaglio, seppur nella sua breve durata di quarantacinque secondi, possiamo notare immediatamente l'ambientazione naturale che quasi sicuramente rappresenta un lato di Isla Nublar dove dovrebbero svolgersi gli eventi. Successivamente vediamo comparire un velociraptor che si lancia in direzione della schermo, il tutto accompagnato dalla frase 'L'evoluzione è iniziata' e dalla traccia musicale finale tipica di Jurassic World.

La trama di Jurassic World: Camp Cretaceous seguirà le vicende di sei adolescenti che sono stati scelti per vivere una meravigliosa avventura in un campo situato sul lato opposto di Isla Nublar, la famosa isola mostrata inizialmente nel film capostipite della saga. La situazione, però, si complicherà quando i dinosauri inizieranno a devastare l'isola e per i protagonisti sarà impossibile ritornare al mondo esterno.

La nuova serie animata fa parte del contratto pluriennale tra DreamWorks Animation e Netflix per la produzione di prodotti originali indirizzati ai bambini e alle famiglie. Tra di essi sono state già pubblicate serie come Tales of Arcadia, She-Ra and the Princesses of Power e Spirit Riding Free.

Cosa ne pensate di questo trailer iniziale?