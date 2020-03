Netflix pubblica il trailer di The Big Show Show, la serie con la star del wrestling

Il colosso dello streaming ha reso disponibile il primo trailer di The Big Show Show, la serie con protagonista l'iconica stella della WWE, The Big Show, impegnato questa volta fuori dal ring e alle prese con le vicende quotidiane della propria famiglia.

Per anni lo abbiamo visto salire all'interno del ring e affrontare innumerevoli avversari. Questa volta, però, l'ambiente del wrestling viene messe un attimo da parte per dare spazio alle relazioni personali di Paul Donald Wight II nella serie Netflix.

Il trailer - che potete visionare nel post in calce all'articolo- è stato reso pubblico poche ore fa e condiviso da WWE all'interno del proprio account ufficiale di Twitter. Il video ha inizio con una bambina che annuncia alla propria classe l'arrivo del padre: The Big Show. Successivamente scorrono diverse immagine che lasciano intendere lo stile ironico della sit-com, oltre ai legami affettivi del protagonista con gli altri membri della sua famiglia. Il trailer si conclude con il logo della serie e quello di Netflix, accompagnato anche dalla data d'uscita: 6 aprile.

Cosa ne pensate di questa nuova serie? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo infine che sarà presente anche l'attore Jaleel White in The Big Show Show, noto sopratutto per la sua interpretazione di Steve Urkel nella serie TV Otto sotto un tetto (Familly Matters) trasmessa originariamente nel 1989.