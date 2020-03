Netflix pubblica il primo trailer ufficiale e il poster della terza stagione di Ozark

Pochi istanti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo trailer e il poster ufficiale della terza stagione di Ozark, pluripremiata serie crime con protagonista Jason Bateman.

Come al solito, potete gustarvi il filmato comodamente all'interno dell'articolo.

A gennaio, Netflix aveva già svelato un first look al dramma vincitore dell'Emmy con Bateman e Laura Linney attraverso un breve teaser e alcune immagini, col quale era stata comunicata la data di uscita ufficiale. Ma il nuovo trailer integrale mostra la famiglia Byrde impegnata nelle loro varie imprese criminali, con risultati sempre più violenti.

"A volte se non vai avanti, muori", sostiene Wendy (Linney), che vediamo puntare una pistola su suo marito Marty (Bateman). La sinossi ufficiale della terza stagione recita: "Sono passati sei mesi, il casinò è attivo e funzionante, ma Marty e Wendy stanno combattendo per mantenere il controllo del destino della famiglia. Marty vorrebbe mantenere immutato lo status quo, ma Wendy pianifica l'espansione aiutata da un'alleanza con Helen e il cartello della droga di Omar Navarro. Le cose si complicheranno quando in città arriverà il fratello di Wendy."

Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere come sempre nella sezione commenti.

Vi ricordiamo che tutti gli episodi della terza stagione della serie saranno disponibili per gli abbonati del servizio streaming dal prossimo 27 marzo.