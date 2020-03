Netflix pubblica un video recap per la terza stagione di Ozark

Abbiamo scoperto la data di uscita di Ozark 3, manca ormai pochissimo alla messa in onda delle puntate inedite, ma nel frattempo Netflix ha voluto pubblicare questo video recap degli eventi delle prime due stagioni.

Se volete fare un piccolo ripasso delle vicende che hanno sconvolto la vita della famiglia Byrde, allora vi consigliamo di vedere il video presente in calce alla notizia, che ci ricorda le numerose difficoltà che i protagonisti dello show hanno dovuto affrontare per continuare la loro pericolosa partnership con i cartelli messicani della droga. In questa stagione invece assisteremo alle difficoltà di conciliare la loro vita privata con le difficoltà sempre maggiori del dover gestire il casinò della famiglia.

Come avete potuto leggere nella nostra recensione della seconda stagione di Ozark, la serie presente nel catalogo di Netflix ha saputo riscuotere un discreto successo di critica e pubblico, anche grazie al cast, composto da Jason Bateman, Laura Linney, Janet McTeer e Julia Garner, vincitrice quest'ultima di un Emmy Award per il suo ruolo nelle puntate, mentre Jason Bateman ha vinto lo stesso premio nella categoria "Miglior Regia" per l'episodio intitolato "Reparations".

Ricordiamo infine che la terza stagione di Ozark sarà disponibile a partire dal prossimo 27 marzo su Netflix.