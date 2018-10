Netflix pubblicherà un episodio interattivo della nuova stagione di Black Mirror

Netflix potenzierà la presenza di serie TV interattive sulla sua piattaforma di streaming online. Entro l'anno uscirà uno show interamente basato su questo sistema e persino uno degli episodi della nuova stagione di Black Mirror darà la possibilità allo spettatore di fare delle scelte che avranno ripercussioni sullo svolgimento della storia.

Il suddetto episodio di Black Mirror farà parte della quinta stagione; in uscita, pare, a dicembre.



Le esperienze interattive non sono una novità nell'universo Netflix. La prima ad approdare nella piattaforma è stata Puss in Boot: Trapped in an Epic Tale, un film per bambini che permetteva di scegliere con quale nemico avrebbe dovuto combattere o quale strada avrebbe dovuto intraprendere il protagonista. Dopo Puss in Boot è arrivata Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile, prodotta dagli stessi creatori di Robot Chicken. Il cambio di marcia però arriva adesso, con la volontà di Netflix di lanciare delle nuove storie in cui si possono intraprendere scelte che siano però più complesse e dirette a un pubblico maturo.



L'interesse di Netflix nel produrre contenuti interattivi era stato palesato dalla notizia di TechRadar dell'accordo con Telltale games, un'azienda di videogiochi specializzata nelle storie a bivio (peraltro fallita proprio in questi giorni). L'accordo prevedeva una serie interattiva basata sull'universo di Minecraft di cui TellTale aveva già sviluppato una videogioco a puntate.



Con la crisi di Telltale però non è chiaro cosa succederà allo sviluppo del progetto con Netflix.