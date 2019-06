Netflix pubblicherà il video musicale con Miley Cyrus in Black Mirror 5

Netflix pubblicherà il video musicale fittizio intitolato On a Roll, del personaggio di Ashley O, interpretato nella quinta stagione di Black Mirror da Miley Cyrus. L'episodio Rachel, Jack e Ashley Too ha mostrato già alcuni frammenti del video e come riporta il profilo Twitter dello show, nelle prossime ore arriverà il filmato completo.

Dopo la richiesta dei fan la pagina di Black Mirror ha fatto sapere che domani il video sarà disponibile. Anche Miley Cyrus ha confermato, ritwittando il post dell'account ufficiale della serie Netflix; Cyrus ha modificato in Ashley O il nome del suo account Twitter nelle scorse ore.

Nell'episodio in questione, una ragazza giovane e solitaria (Angourie Rice), diventa ossessionata da una bambola robot creata somigliante alla sua popstar preferita, Ashley O. Ashley, nel frattempo, è disillusa dalla sua vita apparentemente perfetta che le sta sfuggendo al controllo. Se la melodia vi suona familiare è perché On a Roll è in realtà una rielaborazione del successo dei Nine Inch Nails uscità nel 1989, Head Like a Hole.



La quinta stagione di Black Mirror, show britannico creato da Charlie Brooker, comprende altri due nuovi episodi: in Striking Vipers, Danny (Anthony Mackie) riceve la visita di un suo vecchio amico, Karl (Yahya Abdul Mateen II). Quest'ultimo regala all'amico la nuova versione del 'picchiaduro' con cui giocavano anni addietro, Striking Vipers, che ora concede la possibilità ai giocatori d'impersonare virtualmente il personaggio scelto. Le conseguenze saranno imprevedibili.

In Smithereens, Christopher (Andrew Scott) è un tassista che sequestra un ragazzo che lavora nell'azienda social Smithereens solo per riuscire ad estorcere una chiamata al boss della società, Billy Bauer (Topher Grace).

Nella sesta stagione dello show potrebbe esserci un episodio spin-off di USS Callister.