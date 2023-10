Netflix punta al gioco d'azzardo: arriva la slot machine di Squid Game!

Dopo lo show principale e il reality ispirato a Squid Game organizzato da Netflix, la serie coreana si arricchisce di un altro, inaspettato tassello: le slot machine! A condividerlo è il profilo Twitter/X di DiscussingFilm, che allega una prima panoramica del prodotto.

"Netflix è pronto per entrare nel settore del gioco d'azzardo, con una slow machine ispirata a Squid Game". L'immagine mostra l'oggetto in questione, nella quale sono ben visibili i personaggi principali della serie e il montepremi di oltre quattrocentodue milioni di dollari.

Il produttore è la società di giocattoli Light & Wonder, la quale integrerà nell'apparecchio le sfide più iconiche dello show, a cui se ne aggiunge un'altra caratterizzata da tre round bonus. Lo schermo sarà di 75 pollici, con ben 600 mila singoli pixel micro-LED e un caricatore mobile a due pulsanti dual play: l'obiettivo, infatti, è proprio creare "un'esperienza di gioco coinvolgente e senza soluzione di continuità". Il debutto nei casinò è previsto per il 2024.

Altrettanto atteso è Squid Game: The Trials, un'esperienza immersiva pop-up che aprirà a Los Angeles il prossimo 6 dicembre 2023. Le sfide, dalla durata di 70 minuti, richiedono un prezzo da 39 dollari ciascuno. Non dubitiamo che iniziative simili avranno un grandissimo seguito, considerando come lo show principale abbia ottenuto ben 111 milioni di visualizzazioni in meno di un mese e la vittoria di un Golden Globe nel 2022.

E voi cosa ne pensate? La slot machine e tutte le altre iniziative simili sono un ottimo espediente per omaggiare Squid Game, oppure risultano non soltanto eccessiva, ma anche distanti dal messaggio veicolato nella serie? Fatecelo sapere nei commenti!