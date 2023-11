Netflix: ecco qual è la serie tv migliore di tutti i tempi secondo EW

Di serie avvincenti ne abbiamo conosciute tante, ma secondo Ew ce n'è una che si distingue in assoluto: si tratta di una delle numerose serie del regista Mike Flanagan, che quest'anno ci ha deliziati con il suo nuovo show La Caduta della Casa degli Usher. Di quale serie parliamo?

Si tratta di The Haunting of Hill House, prima stagione di The Haunting. Dal momento della sua uscita, lo show ha conquistato tutti: la cifra horror e al contempo drammatica è rimasta impressa al pubblico, tanto che, a distanza di anni (The Haunting of Hill House è uscita nel 2018), le persone continuano a parlarne, a guardarla, a condividere teorie e impressioni. The Haunting of Hill House è in definitiva, secondo EW, la serie migliore di tutti i tempi.

A parte il cast fenomenale (composto da Michiel Huisman, Steven Crain, Carla Gugino, Olivia Crain, Henry Thomas, Young Hugh Crain, Elizabeth Reaser, Shirley Crain e Oliver Jackson-Cohen), è stata la direzione, la fotografia, la trama e la narrazione di essa ad aver fatto centro.

Quello che si legge ancora oggi è l'apprezzamento del pubblico rispetto non solo a questi elementi, ma anche alla cura dei dettagli, alle scelte attuate durante lo show (dalle più piccole alle più grandi).

The Haunting è continuata con una seconda stagione (The Haunting of Bly Manor). Nonostante sia stata apprezzata anche questa nuova storia, non è riuscita a sorpassare la prima. Pensate che proprio ultimamente è stato rivelato che nei piani originali c'era una terza stagione di The Haunting.