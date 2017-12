Netflix: quali sono state le serie più viste nel 2017?

Netflix è diventato ormai fonte inesauribile di prodotti fruibili - a un costo relativamente contenuto - in ogni momento da diverse parti del mondo. Ma quali sono stati i programmi più visti quest'anno?

Indovinate? Al primo posto c'è Stranger Things 2 (e non credo avessimo troppi dubbi al riguardo), ma tante altre serie tv sono state letteralmente divorate dagli spettatori della piattaforma di streaming digitale: Narcos è stata seguitissima, come pure Suburra (in Italia in particolare), e The Crown, che racconta la vita della giovane Elisabetta II d'Inghilterra.

E' interessante da notare come alcuni prodotti originali Netflix - che escono cioè tutti in una volta - siano letteralmente "ingoiati in un sol boccone" dal pubblico (Stranger Things 2 su tutti, con persone che hanno fatto maratone immediate al primo week end di programmazione), mentre altri siano "degustati" al pari di un buon vino d'annata, a piccoli sorsi (The Crown, che la maggior parte delle persone vede a scadenza settimanale).

Cercando di fare una stima (approssimativa, visto che Netflix non ufficializza i propri numeri), il pubblico ha usufruito dei contenuti di Netflix, nel mondo, per oltre un miliardo di ore alla settimana. Il giorno di maggiore affluenza sul sito? Il primo dell'anno 2017, mentre il Paese a cui Netflix piace di più e che più si collega giornalmente alla piattaforma, è il Messico.

In Italia, Netflix ha un ottimo successo e il 2017 ha segnato l'arrivo della prima serie Originale sulla piattaforma, prodotta nel nostro Paese, Suburra, serial che parla della storia prequel dell'omonimo film sulla malavita romana. La serie tv è stata apprezzata in diversi stati, tra i quali Francia, Germania, Spagna, Messico, Argentina, Brasile, Perù e Cile.



Tra gli altri serial di successo di Netflix, quest'anno ha visto primeggiare anche "Una serie di Sfortunati eventi" e il chiacchieratissimo e controverso "13". Nessuna menzione per Marvel's The Defenders.

E voi? Quali show Netflix avete particolarmente amato quest'anno? Ditecelo nei commenti!