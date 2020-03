Netflix e la quarantena: ecco quali sono le serie più seguite in America

Il Coronavirus sta costringendo l'intera popolazione di alcuni paesi a restare a casa. Per questo in molti trovano un buon passatempo nei servizi di streaming. Anche se Netflix ridurrà la risoluzione in certi paesi a causa del sovraccarico della rete, il servizio continua ad avere molto successo anche in questo periodo.

Per quanto riguarda le serie tv possiamo scoprire quali produzioni stiano andando meglio grazie ad un report pubblicato da Variety e basato sull'analisi della compagnia Nielsen, che sembra essere abbastanza affidabile. Purtroppo le cifre non si riferiscono al mercato globale ma fanno riferimento agli Stati Uniti.

In testa alla classifica delle serie Originals, che include i dati a partire dal 2 marzo per un pubblico dai 18 ai 49 anni, ci sono The Trials of Gabriel Fernandez e Love is Blind. La prima, che ha interessato 2,8 milioni di persone è una serie drammatica incentrata sull'omicidio di un bambino in California. La seconda, un reality che ha ossessionato anche Kaley Cuoco ha ottenuto un milione e mezzo di spettatori con i primi episodi, per poi calare.

Se invece guardiamo ai prodotti su licenza (non originali Netflix) notiamo che è saldamente in testa The Office (U.S.) con 189mila spettatori, seguito da Schitt's Creek, Good Girls, Parks and Recreation, Better Call Saul ed American Horror Story: Apocalypse. Nel link alla fonte è possibile vedere la lista completa.

