Netflix raggiunge un accordo con lo studio Titmouse, responsabile di Big Mouth

Dopo le polemiche su Big Mouth si torna a palare dello studio responsabile della serie animata, in quanto ha appena siglato un accordo con Netflix per produrre nuovi show dedicati ad un pubblico più adulto.

A darne la notizia è il presidente di Titmouse Chris Prynoski, che annuncia: "Quando Netflix ci ha chiesto se volevamo legarci a loro eravamo al settimo cielo. Quando gli abbiamo chiesto se poteva essere una relazione aperta ci hanno risposto certo, siamo nel ventunesimo secolo ci va benissimo così. Adesso siamo molto più che amici e ci va bene così", secondo l'accordo infatti le prossime opere dello studio saranno prima valutate da Netflix, che potrà decidere se aggiungerle o meno nel suo catalogo.

Chris poi continua: "Questa nuova ed eccitante partnership ci aiuterà a produrre altri cartoni animati. Adesso scusatemi ma vado a intagliare NF+TM su un albero". Nei prossimi mesi Netflix produrrà anche una nuovo cartone dello studio di Big Mouth, composto da otto episodi e intitolato "The Midnight Gospel". Lo show è stato creato da Pendlenton Ward, famoso per la serie animata cult Adventure Time.

Non sappiamo ancora quali saranno le opere future che saranno create in esclusiva per Netflix, ma se siete fan di Big Mouth siamo sicuri che sarete entusiasti di questo nuovo accordo.