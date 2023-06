Netflix realizzerà un documentario sul 'Dr. Death' Paolo Macchiarini

Gli appassionati di true crime conosceranno molto bene la storia di Paolo Macchiarini, chirurgo e "orgoglio" italiano fino al 2016 anno in cui venne a galla il caso di malasanità nel quale Macchiarini era coinvolto: la sua storia diventerà una docu-serie Netflix dal titolo Bad Surgeon: Love Under the Knife.

La produzione Netflix, diretta da Ben Steele, si concentrerà sui traguardi accademici di Paolo Macchiarini che nel 2011 portarono il chirurgo a rivoluzionare la medicina rigenerativa impiantando trachee di plastica in pazienti ormai rassegnati a un fatale destino. Tutti gli interventi di Macchiarini furono un successo fino a quando non emerse la verità: i tre pazienti che avevano subito un trapianto da Macchiarini sono deceduti, mentre in un quarto è stato necessario rimuovere la trachea impiantata dal chirurgo italiano. Ma non solo: Bad Surgeon: Love Under the Knife racconterà anche gli aspetti più intimi di Macchiarini, descritto come un bugiardo patologico anche nella vita privata.

Non sarà la prima volta che le vicende di Paolo Macchiarini calcheranno il piccolo schermo: il chirurgo killer sarà protagonista della seconda stagione di Dr. Death, la serie che nella prima parte ha raccontato le gesta di un altro celebre dottore assassino Christopher Duntsch interpretato da Joshua Jackson: se vi incuriosisce potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Dr. Death.

Il processo giudiziario contro il "mago dei trapianti" è ancora in atto: Paolo Macchiarini è stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Stoccolma colpevole in quanto «indifferente dei rischi» che correvano i pazienti.

La nuova docu-serie Netflix sarà divisa in tre parti e dovrebbe arrivare in streaming entro il 2023. Nell'attesa del nuovo documentario da brividi, se siete amanti della cronaca nera non perdetevi Il Principe, nuova docu-serie originale italiana che racconta le accuse di omicidio volontario mosse a Vittorio Emanuele di Savoia in uscita il prossimo 4 luglio su Netflix.