Netflix, record infelice per la piattaforma: una nuova serie ottiene 0% su Rotten Tomatoes

Come sappiamo Netflix è una fucina di successi, come il recente Squid Game, che ha toccato numeri di visualizzazione incredibili. Tuttavia la piattaforma questa settimana ha stabilito un nuovo record, ma in negativo: una sua serie ha infatti ottenuto lo 0% di apprezzamenti su Rotten Tomatoes!

Si tratta di Hard Cell, serie britannica in stile mockumentary, che ha luogo in una prigione inglese. La sua creatrice non è di certo una qualunque, ma Catherine Tate, la comedian che ha in passato conquistato la critica con la sua serie di sketch comici The Catherine Tate Show, che le ha fatto anche conquistare quattro nomination ai BAFTA.

Indicata tra le 5 uscite da tenere d'occhio su Netflix, la serie ha deluso le aspettative della critica, anche se bisogna dire che fino ad ora ha ottenuto soltanto 8 recensioni. Tutte negative. Tra le testate che si sono espresse sul prodotto c'è Decider che ha definito la serie "imbarazzante e non divertente", consigliando al pubblico di non guardarla. Della stessa opinione è stato anche il London Evening Standard, che ha però riconosciuto che c'era qualcosa di base per poter tirare fuori una buona serie. Ma così non è stato.

Il problema principale sembra essere il fatto che Tate, oltre ad aver scritto Hard Cell, interpreta anche numerosi personaggi in ogni episodio. Proprio questo secondo Decider distrae il pubblico da quella che avrebbe potuto essere "una storia piuttosto divertente".

