Netflix fa un regalo ai piccoli fan di CocoMelon: arrivano le nuove serie tv spin-off!

CoComelon, il brand di intrattenimento per bambini più famoso al mondo, è pronto ad accompagnare un numero sempre maggiore di piccoli fan nei loro anni di formazione grazie alla continua espansione del franchise, che arriverà su Netflix.

Moonbug Entertainment, sussidiaria di Candle Media, ha infatti annunciato un’importante espansione dell’intero franchise che prevede anche il lancio nel 2023 di un nuovo show interamente dedicato all’amatissima Nina: il lancio della serie nasce dall’incredibile successo di Cody Time e JJ’s Animal Time.

Grazie a questi due spin-off e alla forza dello show originale CoComelon, il franchise continua a conquistare nuovi spettatori: gli iscritti al canale YouTube a livello globale sono aumentati del 33% e le visualizzazioni sono cresciute di quasi un terzo (+29%) nell’ultimo anno. Inoltre, JJ e i suoi amici hanno raggiunto un nuovo importante traguardo con oltre 50 miliardi di visualizzazioni su YouTube in un solo anno, mentre CoComelon prosegue il proprio successo attestandosi di settimana in settimana nella Top 10 di Netflix del 2022. “Ci rende orgogliosi vedere quanto JJ e i suoi amici continuino a divertire i nostri fan e siamo davvero increduli per il successo riscosso da JJ’s Animal Time tra le famiglie durante le vacanze”, ha detto Patrick Reese, General Manager for CoComelon at Moonbug Entertainment. “Come parte del percorso di crescita dell’universo CoComelon, non vediamo l’ora di espandere anche le storie e i canali dedicati a Cody e Nina.” Possiamo confermarvi che Cody Time arriverà su Netflix dal 15 febbraio, mentre la serie spin-off dedicata a Nina sarà pubblicata nel corso del 2023.

Per altre novità dal mondo Netflix scoprite tutti gli attori del cast di One Piece, la serie tv live-action tratta dal famoso manga, e guardate il trailer di Murder Mystery 2, nuova commedia con Jennifer Aniston e Adam Sandler.

Continuate a seguirci per tutte le novità dal mondo del cinema e delle serie tv.