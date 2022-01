Netflix regina dello streaming: ecco la classifica delle serie tv più viste del 2021

Nonostante il continuo aumento di prezzi, Netflix continua ad essere la regina incontrastata dello streaming, almeno per quanto riguarda le serie tv. In cima alla lista delle più viste del 2021 svettano ben sue 9 produzioni.

Lucifer (Netflix) Squid Game (Netflix) Great British Baking Show (Netflix) Virgin River (Netflix) Bridgerton (Netflix) You (Netflix) Cobra Kai (Netflix) The Crown (Netflix) Longmire (Netflix) The Handmaid's Tale (Hulu) Outer Banks (Netflix) Ted Lasso (Apple TV+) Maid (Netflix) Wandavision (Disney+) The Witcher (Netflix)

É interessante notare come su un totale di 15 serie tv, ben 12 siano targate Netflix, ad eccezione della serie distopica The Handmaid's Tale prodotta da Hulu, la comedy Ted Lasso prodotta da Apple e la prima serie del Marvel Cinematic Universe WandaVision.

Balza subito all'occhio che nonostante le moltissime serie tv del 2021, Disney+ non è riuscita a tenere comunque il passo con lo straordinario successo di Netflix e che, a nonostante tutto, le serie del MCU tra cui citiamo Loki ed Hawkeye tre le altre, non hanno garantito alla Casa di Topolino la quantità di utenti streaming stimata per il sorpasso al gigante rosso.

É interessante notare inoltre, come in questa classifica sia totalmente assente Amazon Prime ed è bene dunque precisare che Nielsen ha due elenchi diversi per gli spettacoli più popolari in streaming e cioè, uno per i contenuti in streaming originali (indicati sopra) e uno per i contenuti in streaming acquisiti. Staremo a vedere se con l'avvento de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere le cose cambieranno per la piattaforma di Jeff Bezos.