Netflix: il regista di Marvel's Daredevil dirigerà lo show con Arnold Schwarzenegger

Phil Abraham, regista di Mad Men e di Marvel's Daredevil, sarà il produttore esecutivo e dirigerà l'episodio pilota della nuova serie di spionaggio, ancora senza titolo, con protagonista Arnold Schwarzenegger per Netflix e Skydance.

La serie, che sarà un' action-comedy, vedrà l'attore di Terminator e l'attrice italiana Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) interpretare un padre e una figlia che scopriranno di aver lavorato segretamente per anni come agenti della CIA. Dopo aver compreso quanto la loro intera relazione sia stata in realtà una bugia, saranno costretti a collaborare come partner nello show ambientato in un mondo di spie, tra azione e umorismo.

Abraham ha già collaborato moltissimo con Netflix, dirigendo cinque episodi di Daredevil della Marvel Television e un episodio di The Defenders, oltre a episodi della serie originale Netflix Orange Is the New Black, GLOW, The Killing e Ozark. Gli altri crediti televisivi di Abraham includono I Soprano, Breaking Bad, Mad Men, Sons of Anarchy e The Walking Dead.

La serie di spionaggio senza titolo riunirà Abraham con il suo produttore esecutivo di Most Dangerous Game, nominato agli Emmy, Nick Santora, che sarà showrunner per Netflix e Skydance. Oltre a recitare nel ruolo del protagonista, Schwarzenegger sarà produttore esecutivo con Adam Higgs (Scorpion, Legacies), Scott Sullivan (Amazon's Reacher), Holly Dale (Batwoman) e David Ellison (Schwarzenegger's Terminator: Dark Fate), Dana Goldberg (Tom Clancy's Jack Ryan) e David Ellison (Schwarzenegger's Terminator: Dark Fate) e Bill Bost (Condor).

Oltre a Schwarzenegger e Barbaro, il cast è composto da Jay Baruchel (Come addestrare il tuo drago), Aparna Brielle (A.P. Bio), Andy Buckley (The Office), Milan Carter (Warped!), Fortune Feimster (Kenan), Barbara Eve Harris ( Station 19), Gabriel Luna (Marvel's Agents of SHIELD), Fabiana Udenio (Jane the Virgin) e Travis Van Winkle (You) come personaggi abituali della serie. Gli attori scelti per ruoli ricorrenti includono Devon Bostick (Okja), David Chinchilla (Reacher), Rachel Lynch (Streghe dell'East End), Stephanie Sy (Nessuno) e Scott Thompson (Reno 911!).

