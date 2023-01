Netflix ci ricorda in un video i primi baci più appassionanti delle sue serie tv

Il canale Youtube di Netflix ha appena pubblicato la seconda parte del video compilation sui migliori primi baci delle serie tv distribuite dalla piattaforma. Momenti di romanticismo iconico che hanno fatto impazzire i fan di tutte le età.

Dopo un primo mix, presente sul canale del colosso statunitense e dopo il sondaggio proposto da Netflix per festeggiare San Valentino 2021, la casa della N rossa colpisce ancora con un video che raccoglie altri nove baci attesi dal pubblico nelle serie che hanno adorato.

Partendo dall’appassionato momento tra Nick e Charlie in Heartstopper fino al primo bacio tra Damon ed Elena in The Vampire Diaries, la lista delle scene al miele passa attraverso grandi classici della televisione e prodotti di punta degli ultimi anni per ricordare agli spettatori come le serie tv sappiano fare sognare anche i fan dal cuore più duro.

Come non lasciarsi andare, infatti, di fronte al primo bacio tra Otis e Maeve nella terza stagione di Sex Education o a quello, improvvisato dai due attori tra Joyce e Hopper nel quarto capitolo di Stranger Things?

Impossibili da escludere l’incontro tra Jess e Rory in Una mamma per amica e quello, storico, tra Ross e Rachel in Friends: momenti d’amore che, a tutti gli effetti, hanno segnato la storia della televisione, degli ultimi decenni.

Scene romantiche e divertenti che ricordano a tutti il grande potere comunicativo dell’amore e della passione. Un video che sarà capace di strappare più di qualche lacrima ai fan, con Netflix che si dimostra, come sempre attenta e vicina al cuore dei suoi spettatori, soprattutto in un momento in cui le polemiche impazzano e ci si aspetta un calo degli abbonati in seguito allo stop della condivisione delle password.

Quale tra quelli proposti nel video è il vostro primo bacio preferito?