Netflix, ricordate Trivia Crack? Sulla piattaforma arriva la serie interattiva

Se eravate tra quelle persone che trascorrevano le ore a giocare a giocare a Trivia Crack, Netflix ha lo show che fa per voi: Trivia Quest, la nuova serie interattiva in arrivo sulla piattaforma!

Arriverà il 1 aprile su Netflix, ma non è affatto uno scherzo.

La serie interattiva Trivia Quest porterà sullo schermo delle vostre smart tv e tanti altri dispositivi (telefoni, tablet, console di videogiochi ecc.) un nuovissimo prodotto dedicato agli amanti dei quiz.

Proprio come il gioco Trivia Crack che si impegna ad adattare, lo spettatore dovrà rispondere a diverse domande nel corso dell'episodio, e così facendo potrà accumulare punti. Punti che vi serviranno per aiutare il protagonista dello show, William, nella sua avventura!

Grazie al loro accumulo, ad esempio, farete in modo che i compagni di William vengano liberati dalle prigioni del malvagio Rocky, come si vede anche nel trailer della serie.

E per ottenerli vi basterà rispondere correttamente a quante più domande possibili (ogni episodio ne conterrà 24 a risposta multipla appartenenti a diverse categorie come sport, intrattenimento, geografia, scienze ecc.), ma non solo: se vi capiterà di sbagliarne alcune, avrete sempre la possibilità in seguito di rigiocare l'episodio.

Insomma, cosa potrebbe volere di più un amante dei giochi a quiz? E dire che nel trailer fa la sua apparizione anche il Demogorgone di Stranger Things...

Intanto, noi vi lasciamo con tutte le uscite di marzo su Netflix.