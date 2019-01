Netflix rilascia il primo trailer italiano della serie su Carmen Sandiego

La celebre ladra in rosso, doppiata in lingua originale da Gina Rodriguez, è pronta a tornare in una nuova serie animata dal 18 gennaio. Passato e presente si mescolano nel trailer italiano di Carmen Sandiego, un montaggio che porta lo spettatore direttamente all’accademia di addestramento di ladri della V.I.L.E.

Annunciato nel mese di aprile del 2017, il progetto animato ci mostrerà una Carmen Sandiego complessa e carismatica, trasportandoci all'interno della sua intricata storia, fin dai tempi di quella V.I.L.E. Training Academy, responsabile della sua "trasformazione" nella scaltra ladra che è oggi.

La serie, che sarà composta da 20 episodi della durata di 22 minuti ciascuno, si propone come un'avventura al contempo "educativa e divertente", capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi (fan delle celebri avventure videoludiche e dell'omonimo cartone animato). Non solo scopriremo il misterioso passato di Carmen, ma ci addentreremo nella sua psicologia, comprendendone le motivazioni e ciò che la spinge ad agire, tratteggiandone una personalità insieme intricata e affascinante.

A doppiare la protagonista della serie troveremo Gina Rodriguez (celebre interprete, oltre che protagonista dell'acclamata Jane the Virgin), mentre Finn Wolfhard (star di Stranger Things) sarà la voce di Player, descritto come complice e amico di Carmen nelle sue spericolate avventure in giro per il mondo.

La storia di Carmen sarà, oltre che un meraviglioso spettacolo di puro intrattenimento, una strepitosa storia di origini, disegnata dai più abili illustratori, che ci emozioneranno con spettacolari ambientazioni storico-geografiche.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

"Tutti si chiedono 'DOV'È Carmen Sandiego?', ma nessuno si chiede 'CHI È Carmen Sandiego?' L'iconica donna in rosso si appresta a tornare per nuove avventure a livello internazionale e per dare una sbirciata al proprio passato."

La prima stagione dello show verrà distribuita, a livello globale, a partire dal prossimo 18 gennaio sulla celebre piattaforma streaming.