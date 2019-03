Netflix rilascia il trailer di Undercover, serie tv sul narcotrafficante Ferry Bouman

Dal 3 maggio sulla piattaforma di streaming Netflix approderà la prima stagione della serie televisiva Undercover, la cui trama è incentrata sulla figura del trafficante di droga Ferry Bouman e su due agenti di nazionalità diversa che incroceranno il suo percorso al fine di fermare la sua attività criminale.

Uno dei più grandi produttori di ecstasy al mondo, Ferry Bouman, vive una magica vita nella sua villa al confine tra i Paesi Bassi e il Belgio. Le cose cominceranno a cambiare quando due agenti sotto copertura entreranno nel suo territorio nel tentativo di infiltrarsi nella vita di Bouman e chiudere la sua rete di spaccio.

Considerando l’inafferrabilità di Bouman, la polizia belga e olandese uniscono le loro forze per cercare di neutralizzarlo. Per perseguire questo obiettivo i due agenti si avvicineranno allo chalet vicino a Bouman e sua moglie. Nel cast artistico troviamo Tom Waes (Safety First: The Movie), Anna Drijver (Love Life) e Frank Lammers (Night Run).

Undercover è un altro tassello che va ad aggiungersi alla libreria di Netflix per produrre contenuti di profilo internazionale, tra cui prodotti in lingua tedesca, incluso The Wave, show annunciato lo scorso anno. Nel novembre 2018, inoltre, è stato riportato lo sviluppo di un serial incentrato sulla Rivoluzione Francese, ideato da Aurélien Molas (Red Creek) e scritto da Molas e Gaia Guasti (Red Needles).

La prima stagione di Undercover, composta da dieci appuntamenti, verrà distribuita su Netflix a partire dal prossimo 3 maggio.