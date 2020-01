Netflix ha rilasciato il primo full trailer di Locke & Key!

A poco meno di un mese dalla data di uscita fissata da Netflix per il prossimo 7 febbraio l'attesissima Locke & Key si mostra con il primo trailer ufficiale, annunciato nei giorni scorsi da un breve e misterioso teaser.

Il trailer rilasciato pochi minuti fa, della durata di quasi tre minuti, ci presenta quindi i protagonisti della serie tratta dai libri di Joe Hill, ovvero i fratelli Locke. Esattamente come accade nei libri, i tre ragazzi si ritrovano nell'antica casa di famiglia in Massachusetts dopo la tragica morte del padre: qui, però, troveranno ad attenderli alcune sorprese non proprio piacevoli.

Nella casa si trovano infatti delle chiavi che sembrano possedere strani poteri, le stesse chiavi che a quanto pare sono interesse di un pericoloso demone che prenderà di mira la casa e i suoi nuovi abitanti. Questo è quanto vediamo in questo primo trailer, che anticipa quindi anche le tinte marcatamente horror e fantasy sulle quali sarà improntata questa nuova serie Netflix.

Netflix aveva già pubblicato una prima foto ufficiale di Locke & Key lo scorso mese; in avvio di produzione, inoltre, avevamo potuto già ammirare la famiglia dei protagonisti di Locke & Key al completo. Tutte le cose sono al loro posto: non resta che aspettare il prossimo 7 febbraio.