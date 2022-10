The Crown, polemica con la Royal Family: rinviata la docuserie su Meghan ed Harry?

La famiglia reale inglese è un tema che appassiona sempre milioni di persone in giro per il mondo. La conferma è l' interesse che gira intorno ad una presunta serie di documentari in programma da Netflix realizzati con Meghan Markle riguardo il dietro le quinte della sua esperienza a palazzo.

Pare che Netflix abbia deciso di rimandare la data di uscita della serie documentario che, secondo quanto trapelato, dovrebbe ripercorrere la relazione tra Meghan Markle e il principe Harry insieme alle complesse vicende di palazzo che li hanno portati ad rinunciare ad essere membri attivi della famiglia reale e a trasferirsi in America. A più di un mese dalla morte della Regina Elisabetta l'attenzione intorno al nuovo re e alla famiglia reale, quindi, non sembra assolutamente cessare.

Il rinvio sembra essere legato ad alcune polemiche riguardo la quinta stagione di The Crown. La serie, che arriverà su Netflix il prossimo 9 novembre, avrebbe dovuto fare da apripista alla docuserie che sarebbe dovuta arrivare in piattaforma entro dicembre. Nonostante le incredibili prime immagini di The Crown, la serie di Peter Morgan è entrata nell' occhio del ciclone riguardo una frase pronunciata dal Principe Carlo (Dominic West) in una puntata che secondo il primo ministro dell'epoca non sarebbe veritiera. Al centro di tutto, infatti, sembra esserci il tema di un "sovrano anziano" e una ipotetica conversazione mai avvenuta tra il ministro e Carlo.

Le ultime due stagioni di The Crown copriranno un arco narrativo di quasi 15 anni, raccontando non solo la morte di Diana, ma anche l'inizio della relazione tra William e Kate. Nel frattempo sono stati pubblicati i nuovi poster con Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta