Netflix sta rimuovendo alcune serie originali? Cosa c'è dietro?

Netflix è il sito di streaming più famoso al mondo, e negli ultimi tempi l'obiettivo principale di chi dirige la piattaforma è quello di raggiungere il maggior numero possibile di serie e film Originals, ovvero prodotti e distribuiti esclusivamente da Netflix. Per questo la scomparsa di alcune serie preoccupa gli spettatori.

Per alcune serie non c'è neanche da discuterne. Come è possibile vedere dal trailer di Stranger Things 4, il prodotto è esclusivo Netflix, così come The Witcher o Orange is the new black. In altri casi, però, è veramente difficile capire se una serie rientra tra le produzioni esclusive o meno. Ovviamente Netflix ospita anche un certo numero di serie che non sono esclusive, e spesso escono dal catalogo per poi entrare nella corte di Amazon Prime, AppleTv ecc... Il caso emblematico è quello di Disney+. Quando la piattaforma ancora non esisteva Disney aveva affidato a Netflix molte produzioni, ma con l'avvento di un servizio proprio ha voluto riprendersi molte delle proprietà fino ad allora date in concessione.

Il problema arriva con serie come Happy Valley e Rivers, che scompariranno dal catalogo di certi paesi a marzo. In questo caso si tratta di serie prodotte da BBC e solamente distribuite da Netflix. Il fatto che, come in Italia, fosse possibile vederle soltanto tramite la nota piattaforma, ha finito per far credere al pubblico che si trattasse ancora una volta di prodotti Originals. Di fatto, non è chiaro se sarà possibile vederli da qualche altra parte dopo marzo. Serie come Peaky Blinders potrebbero andare incontro alla stessa sorte, ma è presto per individuare una crepa negli accordi tra BBC e Netflix, anche se in effetti la casa di produzione inglese ha stipulato degli accordi in certi paesi per concedere in esclusiva a Discovery la sua serie di documentari più forte, Planet Earth.

In genere, se qualcosa esce dal catalogo ci sono comunque altri prodotti in entrata a controbilanciare il tutto. A questo proposito vi segnaliamo 5 novità di febbraio su Netflix.