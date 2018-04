Netflix rinnova Alexa and Katie per una seconda stagione

Dopo la prima stagione andata in onda il 23 marzo, il colosso dello streaming americano Netflix ha deciso di rinnovare il suo show Alexa and Katie per una seconda stagione. La serie TV, che fa parte del catalogo Netflix Original Series, parla di una coppia di ragazze amiche per la pelle, interpretate da Paris Berelc e Isabel May.

Alexa, interpretata dalla giovane Berelc, è una giovane ragazza che sta cercando di sconfiggere la brutta malattia che la affligge, ma non per questo perde il suo sorriso ed il suo carisma. Assieme all'amica del cuore Katie, ovvero Isabel May, non si perde mai d'animo ed aspettano insieme l'inizio del loro primo anno di liceo.

Il cast dello show comprende anche Tiffani Thiessen, famosa per aver recitato in White Collar, che nello show veste i panni di Lori, la madre iperprotettiva di Alexa.

Lo show è stato creato da Heather Wordham, conosciuto dal giovane pubblico per aver lavorato in Hannah Montana e Reba, in collaborazione con il mito della commedia Matthew Carlson a cui è stato affidato il ruolo di showrunner.

Inoltre Netflix ha stretto una collaborazione con l'American Cancer Society, e con il lancio della serie spera di fare una buona campagna di prevenzione e sensibilizzazione nei confronti del cancro.

Voi cosa ne pensate di questa notizia? Avete visto la prima serie di Alexa and Katie? A proposito di novità, cosa ne pensate del nuovo atteso Lost in Space?