Netflix rinnova Dear White People per la quarta e ultima stagione

A quanto riporta Variety, la serie Netflix Dear White People, basata sull'omonimo film indipendente, è stata rinnovata per la quarta e ultima stagione. Sono previsti dieci nuovi episodi, ancora sotto la guida di Justin Simien, regista, sceneggiatore e co-showrunner.

Il creatore della serie dovrebbe fare anche un'apparizione nella stagione 4. La serie è interpretata da Logan Browning, Brandon P. Bell, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson e Marque Richardson. La stagione precedente ha visto la presenza come guest star di Laverne Cox (Orange is the new black), nominata agli Emmy, dell'attore nominato ai Golden Globe Blair Underwood (When the see us), oltre che di Yvette Nicole Brown (Community) e del rapper Flavor Flav.

"Sono grato che il mio piccolo film indie si sia trasformato in una serie Netflix lunga 4 stagioni" ha dichiarato Justin Simien in una nota. "Questo spettacolo, oltre ad aver portato nella mia orbita molti talentuosi narratori, mi ha cambiato la vita. Non vedo l'ora di creare un volume finale adatto a celebrare un'esperienza così intensa."

Ambientato in una università della Ivy League prevalentemente bianca in cui le tensioni razziali scorrono appena sotto la superficie, Dear White People intreccia una storia universale sulla ricerca della propria identità con un discorso sull'America post-razziale. La serie tv - che riprende da dove il film del 2014 si interrompe - è partita nell'aprile del 2017 e segue, con la sua caratteristica ironia pungente, un gruppo di studenti neri della Winchester University in un panorama fatto di ingiustizie sociali e pregiudizi culturali.

Puoi rileggere qui la recensione di Dear White People (volume 3), e dare un'occhiata alle migliori novità di ottobre su Netflix.