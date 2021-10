Netflix rinnova Family Reunion per una terza e ultima stagione!

Family Reunion è stata rinnovata per una terza e ultima stagione. La commedia multi-camera con Loretta Devine e Tia Mowry-Hardrict è stata definita spesso come una delle serie peggiori su Netflix, eppure è stato uno dei pochi titoli di questo tipo a conquistare non solo una seconda ma anche una terza stagione.

Certo, sicuramente c'è stato un cambiamento. Ad esempio il numero di episodi è stato ridotto: dai 20 della prima season, si è passati ai 15 della seconda fino ad arrivare a 10 per l'ultima. Infatti il suo seguito non è stato abbastanza da fargli guadagnare così tanti episodi. Ma dieci basteranno, soprattutto considerando che altre sitcom non hanno avuto la stessa fortuna, ad esempio Dad stop Embarassing Me è stata cancellata.

Per questo terzo capitolo, la creatrice Meg DeLoatch non vestirà più i panni di showrunner, ma sarà solo produttrice esecutiva. "Sono così entusiasta che Family Reunion tornerà per una terza stagione", ha detto DeLoatch. "Sarò sempre grata a Netflix per l'opportunità di poter raccontare finalmente la mia storia e per avermi dato una piattaforma dove poter condividere la bella, amorevole e gioiosa famiglia McKellan con il mondo". Il timone passerà nelle mani degli sceneggiatori Adrienne Carter e Arthur Harris, che saranno dunque i nuovi showrunner.

La serie segue i McKellan che si trasferiscono da Seattle in Georgia per essere più vicini alla famiglia allargata. La transizione per loro non è facile: Dalle funzioni in chiesa di tre ore e dall'enorme umidità alla cucina casalinga di M'Dear, seguiamo gli alti e bassi di tutti i giorni.