Netflix rinnova Glow per la quarta stagione, che sarà anche l'ultima

Le prime tre stagioni di Glow, la serie Netflix ambientata nel mondo del wrestling femminile, hanno ricevuto un bel po' di elogi da parte della critica. Non giunge inattesa così la notizia del rinnovo per la quarta stagione: la brutta sorpresa per i fan, però, è che sarà anche l'ultima.

Venerdì mattina Netflix ha annunciato la notizia con un tweet pubblicato sulla pagina See What's Next: un breve videoclip, della durata di meno di un minuto, che si conclude con la scritta in sovrimpressione "Feel the GLOW one last time". Anche la didascalia è piuttosto chiara: "#GLOW è stata rinnovata per la quarta e ultima stagione."

Dopo il clamoroso cliffhanger finale della stagione 3, quindi, rivedremo sullo schermo le storie di Betty Gilpin, Alison Brie e Marc Maron, le acconciature anni '80 e i variopinti costumi delle lottatrici. I creatori di Glow, Liz Flahive e Carly Mensch, saranno ancora una volta showrunner e sceneggiatori, oltre che produttori esecutivi insieme a Jenji Kohan, Tara Herrmann e Mark Burley.

Fanno parte del cast anche Britt Baron, Sydelle Noel, Kate Nash, Britney Young, Gayle Rankin, Kia Stevens, Jackie Tohn, Kimmy Gatewood, Sunita Mani, Rebekka Johnson, Ellen Wong e Chris Lowell. Geena Davis si è unita al cast per sei episodi della stagione 3, assumendo il ruolo di Sandy Devereaux St. Clair e vivendo un momento epico.

Le prime tre stagioni di Glow sono attualmente disponibili su Netflix.