Netflix rinnova I Think You Should Leave with Tim Robinson per una seconda stagione

Periodo di rinnovi in casa Netflix: dopo l'annuncio di una seconda stagione per la docuserie Dogs e un ordine di altre due stagioni di Queer Eye, arriva la conferma anche per I Think You Should Leave with Tim Robbins.

La serie tv composta da sketch comici, e generalmente ben accolta dalla critica, è stata infatti rinnovata per una seconda stagione, che sarà resa disponibile per la visione dalla piattaforma streaming nel 2020.

I co-creatori di I Think You Should Leave with Tim Robinson, lo stesso Robinson e Zach Kanin, si sono detti estremamente entusiasti della notizia: "Siamo elettrizzati all'idea di poter lavorare assieme a Lonely Island, Irony Point e Netflix per realizzare un'altra stagione di I Think You Should Leave. Siamo davvero grati di poterlo fare di nuovo!"

La prima stagione di I Think You Should Leave, composta da sei episodi, ha debuttato su Netflix lo scorso aprile, e può vantare diverse celebrità come guest star d'eccezione, tra cui anche Andy Samberg, Steve Yeun, Vanessa Bayer e Will Forte. Uno dei suoi punti di forza è la capacità di riuscire a rendere accattivanti anche i più banali accadimenti quotidiani, oltre ad avere la sua buone dose di bizzarria, portando tutto fino all'estremo... Del divertimento.