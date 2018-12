Netflix rinnova Le terrificanti avventure di Sabrina per una 'terza e quarta parte'

È con immenso piacere che vi informiamo che Netflix ha deciso di rinnovare per un'altra stagione la sua apprezzata Le terrificanti avventure di Sabrina, serie tratta dall'omonimo fumetto targato Archie Comix che tornerà nel 2020, dato che nel 2019 uscirà la seconda parte del progetto.

In sostanza, Netflix ha ordinato altri 16 episodi de Le terrificanti avventure di Sabrina, che saranno suddivisi in due tranche da 8 episodi ciascuna, così da creare una seconda stagione che andrà a comporsi di due parti, esattamente come successo con la prima - più un presumibile speciale natalizio, forse. La produzione della seconda stagione - terza e quarta parte - comincerà nel 2019.



Il reboot della serie uscita negli anni '90 è un oscuro racconto di formazione incentrato su Sabrina Spellman, interpretata da Kiernan Shipka, che deve trovare un equilibrio tra una vita normale e lo studio dei segreti dell'occulto, insieme anche a tutte le problematiche che derivano dall'essere un adolescente. La seconda stagione dello show approderà su Netflix già il prossimo aprile 2019.



Oltre alla protagonista, nel cast dello speciale natalizio faranno ritorno anche Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen e Lachlan Watson.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina: Un racconto di mezzo inverno debutterà sulla piattaforma streaming il 14 dicembre. Date un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione! Quanto attendete questo speciale natalizio? Fatecelo sapere nei commenti.