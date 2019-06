Netflix rinnova Love Death & Robots per la seconda stagione

Secondo The Hollywood Reporter, la serie animata antologica per adulti Love Death & Robots è stata rinnovata da Netflix per la seconda stagione. I creatori della serie sono Tim Miller (Deadpool) e David Fincher (Gone Girl).

Oltre alla notizia del rinnovo, Netflix ha comunicato anche che Jennifer Yuh Nelson, regista degli ultimi due Kung Fu Panda, entrerà a far parte del team occupandosi della supervisione alla regia.

Love Death & Robots è una serie di cortometraggi animati destinata agli adulti, con storie che attraversano ogni genere, dalla fantascienza alla commedia, dal fantasy all’horror. “È il progetto dei miei sogni” ha dichiarato Miller, che sarà anche produttore esecutivo insieme a Fincher, Jennifer Miller e Josh Donen. “Combina il mio amore per l’animazione e storie incredibili. I fumetti, le riviste e i libri di narrativa fantastica mi hanno ispirato per decenni, ma erano considerati cultura marginale, di serie B. Sono così eccitato che il panorama sia cambiato al punto di rendere possibile una serie animata per adulti.”

La prima stagione di Love Death & Robots (qui la nostra recensione), composta da 18 episodi con protagonisti decisamente sui generis come yogurt senzienti, licantropi e soldati assortiti, ha debuttato su Netflix a marzo raccogliendo elogi dalla critica e dal pubblico. Uno degli episodi più apprezzati è stato Zima Blue, diretto da Robert Valley.