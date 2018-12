Netflix rinnova Narcos: Messico per una seconda stagione

Netflix ha annunciato ufficialmente che Narcos: Messico, spin-off della fortunata serie drama incentrata sui narcotrafficanti, tornerà per una seconda stagione. Potete trovare il video annuncio all'interno della notizia.

Ambientata negli anni '80 del secolo scorso, la serie racconta la storia della narcoguerra messicana e la storia vera dell'ascesa del cartello di Guadalajara. Tra i protagonisti troviamo Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story) nei panni di Miguel Angel Felix Gallardo, noto come Felix, capo del Cartello di Guadalajara e uno dei più grandi narcotrafficanti della storia del Messico, nonché uno dei fondatori del moderno smercio di droga messicano. Descritto come un tipo tranquillo ma molto audace, acuto e imperscrutabile, nasconde dentro di sé un anima nerissima. Michael Pena (Ant-Man)è invece Kiki Camarena, padre di famiglia e agente della DEA sotto copertura sulle tracce del cartello di Guadalajara e Felix che molto presto, però, si ritrova in grossi guai a causa di un errore di valutazione.

Lo show è supervisionato da Eric Newman e vede nel cast anche Jake Earle Haley, Aaron Stanton, Alejandro Edda, Alyssa Diaz, José Maria Yazpik e Matt Letscher.

La prima stagione di Narcos: Messico è attualmente disponibile su Netflix. Date un'occhiata alla nostra recensione e fateci sapere cosa ne pensate dello show nei commenti.