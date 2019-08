Netflix rinnova la serie Mr. Iglesias per una seconda stagione

Netflix ha rinnovato la comedy Mr. Iglesias, con protagonista Gabriel Iglesias, per una seconda stagione. La serie vede il comico recitare nel ruolo di un insegnante di un liceo pubblico dal carattere bonario che insegna a bambini disinteressati, non solo per 'salvarli' da un potente burocrate ma anche per aiutarli a liberare il loro potenziale.

Lo showrunner Kevin Hench tornerà per la seconda stagione e fungerà da produttore esecutivo al fianco di Gabriel Iglesias, Ron DeBlasio e Joe Meloche.

La sit-com è stata ordinata lo scorso anno come parte di un accordo più ampio fra Netflix e Gabriel Iglesias, che include anche due speciali di stand-up comedy.

Il primo titolo, One Show Fits All, ha debuttato su Netflix a gennaio. Iglesias è uno dei degli stand-up comedian più visti su YouTube con oltre 356.000 visualizzazioni e oltre 10 milioni di follower sui social media. Ha diretto e venduto spettacoli al Madison Square Garden di New York e allo Staples Center di Los Angeles.



Tra i suoi credit cinematografici ci sono Magic Mike XXL, Ghost Movie 2 e i film animati Coco, Ferdinand e The Star.

Gabriel Iglesias è nato a San Diego ed è uno dei comici più rinomati in territorio americano. Ricordiamo che Netflix in questi giorni ha stretto un accordo con Benioff e Weiss per la concretizzazione di progetti futuri, accaparrandosi i due rinomati autori in uscita da HBO. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche una nuova serie animata.